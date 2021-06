Droits TV : la LFP en passe de boucler un accord !

La fin d’un long feuilleton s’annonce. Après avoir dû gérer le fiasco Mediapro et le retrait du groupe sino-espagnol, les équipes du nouveau président de la LFP, Vincent Labrune, avaient trouvé une solution de secours avec Canal+. Diffuseur exclusif de la Ligue 1 jusqu’à la fin de la saison, le groupe présidé par Maxime Saada avait cependant fait savoir que ce scénario n’allait pas tenir bien longtemps.

La suite après cette publicité

En clair, la chaîne cryptée ne comptait pas diffuser plus de deux matches par journée à partir de la saison prochaine. Ce qui a obligé la LFP à trouver un autre diffuseur pour les huit matches restant, sans oublier les dix rencontres de Ligue 2. Plusieurs solutions avaient alors été évoquées : une association avec DAZN ou la création par la LFP de sa propre chaîne. Au final, c’est le tandem Canal+/beIN Sports qui devrait rafler la mise pour la période 2021-2024.

Un accord signé dès aujourd'hui ?

L’Équipe confirme en effet les dernières informations sorties à ce sujet et révèle qu’un accord entre les différentes parties est sur le point d’être signé aujourd’hui. Après avoir longtemps boudé la possibilité de diffuser à nouveau de la L1, la chaîne qatarie va bien faire son retour. Le quotidien indique que Canal+ diffusera le match du samedi après-midi et du dimanche soir. De son côté, beIN Sports lancera une chaîne dédiée à la L1 (et co-financée par C+) pour la diffusion des autres rencontres.

Tout semble donc en place pour que le deal soit rapidement finalisé. L’Équipe ajoute d’ailleurs qu’un conseil d’administration doit se tenir ce vendredi midi. Quant à la question que tout le monde se pose, voici les détails financiers de l’opération. Canal+ verserait environ 370 M€ par an pour les deux matches diffusés. La chaîne dédiée à la L1 diffusée sur beIN Sports rapporterait environ 165 M€ annuels. Viennent ensuite s’ajouter des bonus : 40 M€ pour la première année du contrat, un peu plus de 100 M€ pour les deux années restantes. Au final, ce sont environ 600 M€ par saison qui rentreront dans les caisses de la LFP. On est loin du jackpot promis par Mediapro (1,2 milliard d’euros par an), mais la Ligue s’en contentera. Elle n’a pas vraiment le choix…