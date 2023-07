FC Barcelone : ça brûle pour João Félix !

La suite après cette publicité

« J’adorerais jouer pour le Barça. Barcelone a toujours été mon premier choix et j’aimerais rejoindre le Barça. Ça a toujours été mon rêve depuis que je suis gosse. Si ça arrive, ce sera un rêve devenu réalité pour moi. » Ces quelques mots de João Félix dans un entretien accordé au journaliste mercato Fabrizio Romano ont mis le feu en Espagne.

Les propos du Portugais, déjà peu apprécié du côté de l’Atlético de Madrid, sont très mal passés auprès de la direction, du vestiaire, et même des supporters colchoneros. Pas dans les plans de Simeone de base, il n’y a plus aucun doute maintenant : il va partir. Et tout indique que son souhait de jouer au FC Barcelone va être exaucé.

Un prêt avec option d’achat

Comme l’explique le quotidien AS, c’est très avancé. Au moment où on écrit ces quelques lignes, les trois parties impliquées sont d’accord pour que le Portugais débarque à Barcelone. L’Atlético est conscient qu’une saison à Madrid, en jouant peu, ferait encore plus baisser sa valeur, et qu’à Barcelone, il pourra se revaloriser. Les Colchoneros estiment que c’est la meilleure option de récupérer une partie de cet investissement colossal de 126 M€ de l’époque.

Il s’agirait donc d’un prêt avec option d’achat a priori, et Miguel Angel Gil Marin, directeur général des Colchoneros, est prêt à s’en séparer. Les derniers détails de l’opération doivent être réglés, via Jorge Mendes notamment, l’agent du joueur qui a ses entrées dans les deux clubs de Liga. Voilà un joli renfort qui se profile pour Xavi…