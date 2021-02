BL : l'Eintracht domine Hoffenheim et s'installe dans le top 4

Équipe en forme sur les derniers matches de Bundesliga, l'Eintracht Francfort (5e) défiait Hoffenheim (12e) pour le compte de la 20e journée de Bundesliga. Un duel plutôt intéressant puisque les Adler d'Adolf Hütter ambitionnent une place européenne à la fin de la saison. Très vite, Filip Kostic ouvrait le score sur un bon service d'Amin Younés (15e). L'Eintracht était bien dans son match, mais au retour des vestiaires, Ihlas Bebou égalisait (47e).

Le club de Francfort ne doutait pas longtemps et Filip Kostic transmettait deux bons ballons pour Evan N'Dicka (62e) et André Silva (64e) qui permettaient de prendre le large. Avec cette victoire 3-1, l'Eintracht Francfort grimpe à la quatrième place et confirme sa bonne dynamique.

Le classement de la Bundesliga