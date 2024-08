Guerre en Ukraine : les graves accusations d’un club ukrainien auprès de l’UEFA

Le FC Kryvbas demande à l’UEFA, un changement d’arbitre avant son match face au Betis en tour préliminaire de la Conference League. Le club ukrainien accuse l’officiel turc, Arda Kardeşler, d’être pro-Russe car ce dernier était au sifflet à l’occasion du match Serbie-Russie. Or, la sélection russe n’est plus autorisée à participer aux compétitions internationales en raison de la guerre en Ukraine.

«Nous considérons inadmissible qu’Arda Kardeşler arbitre un match impliquant un club de football ukrainien. Nous avons informé la Fédération ukrainienne de football et la Commission des arbitres de la situation. Nous pensons que le bon sens prévaudra», a écrit le club de cœur du président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Du côté du Betis, la formation espagnole a indiqué, via les médias ibériques, qu’il n’y avait aucun problème à ce que l’arbitre soit changé ou non.