Celtic Glasgow - RB Leipzig : les compositions officielles

Suite de cette quatrième journée de Ligue des Champions avec au programme de belles affiches européennes dans le groupe F. Parmi elles, la rencontre entre le Celtic Glasgow et le RB Leipzig. Une semaine après leur défaite face à ces mêmes allemands (3-1), les Écossais tenteront de prendre leur revanche ce mardi, dans leur antre du Celtic Park, dans le cadre de la quatrième journée de C1. Les hommes de Marco Rose essaieront de confirmer et engranger un second succès consécutif dans cette compétition. Pour rappel, le Celtic glasgow est bon dernier de ce groupe F avec 1 point, tandis que le RB Leipzig est troisième, derrière le Real Madrid (9 points) et le Shakhtar Donetsk (4 points), avec 3 points. Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h.

Pour cette quatrième sortie de la saison dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, Marco Rose a décidé de poursuivre avec son schéma de jeu préférentiel, à savoir le 4-2-3-1. Auteur d'un doublé la semaine dernière face aux écossais, André Silva est aligné en pointe devant Christopher Nkunku, placé en numéro dix. Blessé aux ligaments et sur la touche jusqu'à la fin de la saison, Peter Gulacsi est remplacé dans les buts par Janis Blaswich. Du côté des locaux, l'équipe évolue ce mardi dans un schéma articulé en 4-2-3-1 avec l’expérimenté Joe Hart dans les cages. Meilleur buteur du club avec 7 réalisations toutes compétitions confondues, Kyogo Furuhashi est aligné en pointe, épaulé par Sead Haksabanovic, Liel Abada et Daizen Maeda sur le front de l'attaque.

Les compositions :

RB Leipzig : Blaswich - Simakan, Orban, Gvardiol, Raum- Schlager, Haidara - Szoboszlai, Nkunku, Werner - Silva

Celtic Glasgow : Hart - Juranovic, Jenz, Carter-Vickers, Taylor - O'Riley, Hatate - Abada, Haksabanovic, Maeda - Furuhashi

