Les mesures dingues préconisées par le ministère du travail allemand pour reprendre la Bundesliga

C'est d'un œil jaloux que les dirigeants de clubs français et certains observateurs regardent vers l'Allemagne. Comment font-ils pour être si proches d'un retour sur les terrains ? L'Allemagne a effectivement un temps d'avance sur la plupart des pays européens et a pu bénéficier d'une meilleure gestion de crise du coronavirus, pour plusieurs raisons différentes. Depuis quelques jours, les clubs ont pu reprendre l'entraînement, en respectant toutefois les règles sanitaires mises en place, notamment en terme de distanciation.

L'objectif de la ligue allemande est clair : pouvoir redémarrer la Bundesliga le 9 mai prochain. Ce qui serait un sacré tour de force au regard de la situation toujours très délicate de nombreux pays européens qui luttent toujours contre le COVID-19. Cependant, les clubs allemands ont peut-être été un poil trop optimistes. Le quotidien allemand Der Spiegel s'est ainsi procuré un rapport provenant du département de la santé et de la sécurité du ministère du Travail. On y trouve deux mesures strictes jugées nécessaires pour valider la reprise du championnat.

Une mise en quarantaine et le port de masques pendant les matches !

La première implique la mise en quarantaine de tout le staff de chaque équipe. En gros, toutes les personnes étant en contact avec les joueurs, ce qui concerne donc les entraîneurs, le staff, le personnel médical, devraient être mis à l'isolement, probablement dans un hôtel, avec des chambres pour chacun. Tout cela pour toute la durée de la fin du championnat, soit a priori au moins un mois. Mais la deuxième mesure apparaît encore plus farfelue.

Le ministère du Travail explique ainsi que les joueurs devraient porter des masques sur le visage pendant les matches ! Il s'agirait de masques spécialement conçus pour l'occasion, qu'ils n'auraient pas le droit de toucher. Imaginez donc un peu les duels aériens, les tacles et les chutes avec une telle contrainte. Le jeu devrait en effet être arrêté dès qu'un masque ne serait plus en place. Des masques qu'il faudrait changer toutes les 15 minutes ! Et il est ajouté que toutes les célébrations et regroupement de joueurs seraient forcément interdites. Ces mesures préconisées n'ont pas encore été entérinées par le gouvernement, qui doit rendre sa décision sur la reprise du championnat à la date du 9 mai. Mais si de telles contraintes devaient être imposées, on aurait de quoi douter de l'intérêt de reprendre la compétition...