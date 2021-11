Les joueurs du PSG croiraient de plus en plus à une arrivée de Zinedine Zidane !

La tendance semble donc bel et bien se confirmer. À l’instar du dernier mercato estival, Mauricio Pochettino a des envies d’ailleurs. Et le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer par Manchester United a rapidement été perçu par l’Argentin comme une opportunité en or à saisir pour retrouver la Premier League. Le Paris Saint-Germain n’est pas dupe et s’il ne montre rien publiquement, le club de la capitale est bien conscient que son entraîneur peut claquer la porte.

La suite après cette publicité

D’ailleurs, nous vous avons révélé en exclusivité que le clan Pochettino est déjà entré en contact avec les Red Devils. De leur côté, les Rouge-et-Bleu ont déjà un plan B. Hier, le nom de Zinedine Zidane a refait surface du côté du Parc des Princes. Libre depuis son départ du Real Madrid l’été dernier, le champion du monde 98 semblait vouloir patienter pendant quelques mois encore, avec un objectif bien en tête : prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France.

Rien d’impossible !

Sauf que les Parisiens auraient déjà contacté Zidane. Ancien ambassadeur de la candidature du Qatar pour le Mondial 2022, ZZ cèdera-t-il de nouveau aux avances des richissimes propriétaires du PSG ? En France, si un coach aussi réputé que l’ancien milieu de terrain possède le CV adéquat pour entraîner le PSG, son attachement et ses origines marseillaises font quand même tiquer. « Zizou » le Marseillais peut-il vraiment coacher le rival parisien ?

Chez les joueurs franciliens, une telle question ne se pose pas visiblement. Marca annonce qu’au sein du vestiaire parisien, le scénario d’une arrivée de ZZ prendrait forme. En clair, ils penseraient que Zidane serait tout proche et savent que leur club peut leur réserver un tel revirement de situation. Et en Espagne, la possible arrivée de Zidane à Paris fait très peur, notamment pour le dossier Mbappé…