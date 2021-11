Le PSG aurait déjà contacté Zinedine Zidane

Sans club depuis son départ du Real Madrid en juin dernier, Zinedine Zidane est l'un des hommes les plus courtisés sur le marché des entraîneurs. Mais le technicien de 49 ans attend que le bon challenge se présente à lui pour saisir une opportunité ne se refusant pas. S'il rêve de l'équipe de France, ZZ pourrait être de plus en plus lié au Paris Saint-Germain, où l'avenir de Mauricio Pochettino s'inscrit en pointillés, dans les prochaines semaines.

La suite après cette publicité

D'autant plus que, même si c'est un secret de polichinelle, les propriétaires qataris du club de la capitale rêvent d'attirer le Ballon d'Or 1998 du côté du Parc des Princes. Si Le Parisien rappelle cela, le quotidien précise surtout que le PSG a déjà approché Zinedine Zidane ces derniers mois et qu'au moins une prise de contacts a déjà eu lieu entre les deux parties. Le triple vainqueur de la Ligue des champions avec les Merengues est lui en tout cas prêt à écouter une éventuelle offre du vice-champion de France en titre, comme nous vous le révélions le 29 octobre dernier.