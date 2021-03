Stéphane Moulin justifie sa décision de quitter Angers

Après 10 ans sur le banc d'Angers, Stéphane Moulin (53 ans) va quitter ses fonctions. Accompagné de son président, l'entraîneur a annoncé ce matin lors d'un point presse son départ en fin de saison. Il avait récupéré le SCO en Ligue 2 pour le faire monter en Ligue 1, 21 ans après sa dernière descente. Sa décision en a sans doute surpris plus d'un car il est à l'origine de la réussite du club depuis une décennie mais il a tenu à s'en expliquer. Il évoque surtout une forme de lassitude et la peur de la saison de trop.

«C'est tout un tas de choses. Dix ans, c'est beaucoup. Aujourd'hui, je ne vais retenir que du bon et je veux rester sur le bon. Je pense que le temps peut être un allié, la longévité peut être une véritable force. Et parfois, ça peut devenir une faiblesse. Je n'en suis pas là, mais je ne voulais surtout pas en arriver là. (...) On a vécu une saison très difficile, de par le contexte, de par tout ce qui est arrivé au sein du club. Tout ça est minimisé par les résultats mais c'est une saison très difficile.» Angers est encore bien parti pour se maintenir, avec cette actuelle 10e place de Ligue 1.