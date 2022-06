Erling Haaland a fait du rap

La suite après cette publicité

Fraichement présenté par Manchester City, Erling Haaland va pouvoir faire parler la poudre avec les Citizens. Mais ce que le grand public sait peut-être moins, c’est que le grand gaillard norvégien s’est essayé au rap avec deux amis quand ils étaient plus jeunes.

« C’est vrai oui. C’était un groupe de trois. Il y avait un gars qui est aujourd’hui dans contrat, Erik Botheim. Et Erik Tobias qui joue en Norvège (à Jerv, ndlr). Nous sommes trois bons amis et on avait décidé de faire une chanson de rap », a-t-il confié sur le site de Manchester City.