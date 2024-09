Une star de Chelsea a soutenu Alexis Beka Beka

L’orage est passé, et Alexis Beka Beka va mieux. Un an après avoir failli mettre fin à ses jours, l’ancien international espoir français se reconstruit silencieusement. Ces derniers mois, il avait regagné sa Normandie, où il avait pu retrouver sa famille et ses amis, bien loin du football et de toute sa pression médiatique. Cette semaine, son préparateur physique, Guillaume Travers, a donné de ses nouvelles à L’Équipe, indiquant qu’il était presque en mesure de reprendre les entraînements collectifs dans un club.

Aujourd’hui, le joueur se reconnecte également avec la vie extérieure, et notamment avec les réseaux sociaux. Il a ainsi pu mesurer l’impact et l’émotion suscitée par son histoire, mais aussi prendre conscience qu’il n’était pas seul. Comme le rapporte L’Équipe, le joueur de 23 ans a en effet découvert de nombreux messages de soutien d’anonymes, mais aussi de sportifs, parfois inattendus, à l’image de Reece James. L’international anglais qui évolue à Chelsea lui a en effet manifesté son soutien en l’exhortant à s’accrocher. Ce qui a certainement dû toucher l’intéressé.