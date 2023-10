Ballon d’Or 2023 : Lionel Messi cartonne un célèbre streamer en pleine interview

Vainqueur de son huitième Ballon d’Or, Lionel Messi a passé énormément de temps à répondre aux sollicitations des médias. Et quand le célèbre steamer espagnol Ibai Llanos a commencé à interviewer le champion du monde 2022, ce dernier l’a rapidement recadré.

« Je suis en colère contre toi. Je n’ai pas aimé ce que tu as fait l’autre jour. Ce truc où tu as montré les messages et rendu tout ça public. Je ne vais pas te répondre maintenant. Tu n’as pas de vie privée. Je t’ai bien répondu, de bonne foi, et tu le montres devant tout le monde. (…) Oui, tu l’as dit. Tu ne l’as pas montré, mais tu l’as dit. Ce que tu avais mis. La prochaine fois, je ne te répondrai pas ». Et quand le steamer a tenté de changer de conversation pour le lancer sur son sacre parisien, Messi a rapidement réagi. « Regardez comment ce fils de p… change de sujet… » Ambiance.