CdF : la réponse cinglante de Rennes au Puy

C’est la mini affaire des quarts de finale de la Coupe de France. Après sa victoire d’hier soir face au Puy (3-1), le Stade Rennais a été accusé publiquement par le directeur financier du club auvergnat d’avoir gardé une partie de sa recette. Une déclaration qui a eu le don d’énerver les Bretons qui ont répondu cet après-midi par un communiqué.

La suite après cette publicité

« C’est avec stupéfaction et une totale incompréhension que le Stade Rennais F.C. a pris connaissance des déclarations de membres de la direction du Puy Foot 43. Soutenant le football amateur, le SRFC, comme il l’avait déjà fait au tour précédent avec le FC Sochaux (lequel l’avait chaleureusement remercié), a une nouvelle fois reversé sa part de la recette du match de coupe de France au Puy Foot 43, ne gardant qu’une somme couvrant strictement les dépenses de son déplacement à St-Etienne. Ce geste amical nous semblait pouvoir être salué. Mais ce n’est pas le cas. Cela nous semble d’autant plus regrettable que les dirigeants auvergnats n’ont pas jugé opportun d’accueillir leurs homologues rennais comme le veut la tradition. De même, le SRFC regrette les dégradations à l’encontre des véhicules de ses supporters constatées à l’issue du match. Le Stade Rennais F.C. tient malgré tout à saluer le parcours sportif du Puy Foot 43 porté par son entraîneur Stéphane Dief et souhaite à son valeureux adversaire d’hier soir d’accéder au championnat National à l’issue de la saison », peut-on lire sur le site officiel du SRFC.