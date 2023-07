Ligue 1 2023/2024 : la LFP dévoile la programmation partielle de la 3e journée

Après avoir dévoilé l’intégralité de la programmation de la première journée de Ligue 1 2023/2024, la Ligue de Football Professionnel vient de dévoiler la programmation de plusieurs matches de la 3e journée. Ainsi, le choc entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain se tiendra le samedi 26 août à 21h et sera diffusé sur Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot.

Les rencontres entre le RC Strasbourg Alsace et Toulouse FC, le Clermont Foot 63 et le FC Metz ainsi que le Montpellier Hérault SC et le Stade de Reims auront lieu le dimanche 27 août à 15h lors d’un Multiplex sur Prime Video. Enfin, la programmation des autres rencontres dépendra du tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions, soit le lundi 7 août prochain.

