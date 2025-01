EdF : Noël Le Graët réagit à l’annonce de Didier Deschamps

Didier Deschamps (56 ans) va quitter les Bleus en 2026. Le technicien tricolore a annoncé la nouvelle ce matin sur TF1 et LCI. Forcément, ce choix a été commenté. Sur RMC Sport, Noël Le Graët, ancien président de la Fédération Française de Football, a livré ses impressions. Il a notamment collaboré avec DD durant de nombreuses années.

«C’était un peu prévu. Je l’avais prolongé de quatre ans après le Qatar pour qu’il puisse faire une quatrième Coupe du monde, ce qu’il méritait parce qu’il en a gagné une (en 2018) et a disputé une autre finale (2022). Ça paraît une décision sage. Est-ce le bon moment ou non? Je n’en sais rien. C’était plus ou moins prévu.» Il a indiqué ne pas avoir été mis dans la confidence. «Je ne l’ai pas eu ces derniers jours sur ce sujet», a-t-il confié.