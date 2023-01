Cristiano Ronaldo flingué par la mère du supporter d’Everton qu’il a agressé

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo risque à nouveau de défrayer la chronique ! Alors que la star portugaise vient de rallier le club d’Al-Nassr en Arabie Saoudite, sa mauvaise réaction en avril dernier lorsqu’il avait cassé le téléphone d’un jeune supporter d’Everton à Goodison Park (défaite 1-0 de Manchester United), a été remise au goût du jour. Hier d’abord, le Daily Mail révélait que les débuts de CR7 seraient retardés en raison d’une suspension de 2 matchs liés à ce geste.

Mais ce n’est pas tout puisque le quotidien britannique nous apprend aujourd’hui que l’international portugais ne se serait jamais véritablement excusé auprès de l’enfant et sa famille : «il (Ronaldo) ne m’a jamais donné, à moi et à mon fils Jacob, qui est autiste, des excuses appropriées. […] Quand il m’a appelé en avril après son geste, il se vantait et ne parlait que de lui. Cela n’a jamais été une question d’argent, tout ce que je voulais, c’était de vraies excuses de sa part. », a révélé la mère de l’enfant. Une histoire qui va faire encore couler beaucoup d’encre.

