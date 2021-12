L'ESTAC se sépare de Laurent Batlles

15e de Ligue 1 à un point de la zone rouge, l’ESTAC voit sa place dans l’élite menacée. Afin d’essayer de donner un nouvel élan à l’équipe, les Troyens ont décidé de se séparer de leur entraîneur, Laurent Batlles. Le club l’a annoncé ce jeudi via un communiqué, l’ancien milieu de terrain de l’OM notamment était arrivé en 2019 et avait offert le titre de champion de Ligue 2 à l’issue de la saison 2020-2021. Erick Mombaerts assurera l’intérim.

La suite après cette publicité

«L’ESTAC et son entraîneur, Laurent Batlles ont décidé, ce jour, de mettre un terme à leur collaboration d’un commun accord et en bonne intelligence. Au terme de nombreux échanges, constructifs et bienveillants, il a en effet été convenu de poursuivre la saison en suivant des trajectoires différentes. Avec pour objectif de donner un nouvel élan au groupe avant d’aborder la phase retour, cette décision stratégique forte vise à préserver toutes les parties et à maximiser les chances de maintien. Arrivé en juin 2019 en provenance de la réserve de l’AS Saint-Etienne, Laurent Batlles aura découvert le monde professionnel en tant qu’entraîneur et aura offert à Troyes le titre de Ligue 2 BKT à l’issue de la saison 2020-2021. L’ensemble du club salue son professionnalisme et son investissement et lui souhaite pleine réussite dans la suite de sa carrière. L’ESTAC continuera à suivre son parcours avec bienveillance. Erick Mombaerts assurera, par intérim, la direction des séances d’entraînement et la responsabilité de l’équipe première pour les prochaines semaines. À compter du dimanche 2 janvier, jour de reprise du groupe professionnel, les séances d’entraînement de l’équipe première se dérouleront à huis clos total, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Un nouveau point sera fait ultérieurement sur l’évolution de l’encadrement du groupe professionnel.»