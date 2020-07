Benfica présente ses nouveaux maillots pour 2020/2021

Dauphin du FC Porto lors du dernier exercice de Liga NOS, le SL Benfica vient de dévoiler ses nouvelles tenues pour la saison 2020/2021.

Toujours confectionnés par son équipementier adidas, ses nouveaux maillots respectent les codes traditionnels du club lisboète même si quelques petites détails moins habituels ont été ajoutés.

Le maillot domicile est rouge avec des touches de noir et du doré. L'or est visible sur l'écusson de Benfica et sur le logo adidas tandis que le noir est présent sur les trois bandes sur les épaules, les trois étoiles symbolisant la trentaine de titres de champion du Portugal et sur le logo du sponsor maillot qui reste Emirates, avec son slogan "Fly Better".

Le maillot extérieur du SL Benfica est noir, comme celui de la saison 2016-2017, et demeure relativement sobre. C'est un maillot noir uni avec des éléments argentés pour donner plus d'élégance à la tenue. On retrouve cette couleur gris/argent sur les différents logos présents sur le maillot que porteront les joueurs de Jorge Jesus loin du Stade de Luz.

