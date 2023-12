Ligue 1 : grâce à un triplé de Lacazette, l’OL retrouve enfin le sourire contre Toulouse

Au plus mal après sa dernière déroute contre l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais et ses supporters ne savaient plus vraiment comment renouer avec une victoire. Mais face à une équipe toulousaine également bien malade en ce moment, Pierre Sage et ses hommes avaient sans doute la meilleure occasion pour se rapprocher des concurrents au maintien. Dans un 3-4-1-2 avec le retour de Tolisso et Cherki derrière Nuamah et Lacazette, les Rhodaniens affichaient un visage beaucoup plus séduisant à l’image d’une première frappe de Nuamah détournée par Restes (18e). Et face à un Téfécé bien mal en point, Lacazette pouvait reprendre un corner détourné par O’Brien pour ouvrir le score (1-0, 25e). Sur le coup de pied arrêté suivant, Lacazette, encore bien placé, pouvait faire vibrer le Groupama Stadium en inscrivant un doublé (2-0, 28e). En maîtrise, les Gones ont pourtant cru revoir l’enfer après une sortie complétement loupée de Lopes, qui a offert un penalty… mais le portier lyonnais se rattrapait en repoussant l’envoi de Dallinga (45e+2e).

Un ouf de soulagement, juste avant le retour au vestiaire. La deuxième période démarrait ensuite sur les mêmes bases, avec une formation lyonnaise étonnamment en confiance et prête à rapidement mettre le troisième but… et le triplé de Lacazette est finalement venu, encore dans une position de renard des surfaces (3-0, 80e). Un match parfait dans lequel les Gones, porté par leur Général, peuvent surtout se réjouir d’avoir réalisé un match abouti et d’avoir tenu, sans prendre de but, en fin de match. Un succès qui leur servira pour engranger de la confiance avant un déplacement périlleux à Monaco, puisqu’une nouvelle défaite face à un TFC en grande méforme aurait sonné comme un premier pas vers la Ligue 2. Toulouse, en revanche, s’enfonce dans la crise et reste à un point du barragiste, Lorient, qui recevra l’OM ce dimanche soir (20h45).