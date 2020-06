Dortmund : le grand espoir Leonardo Balerdi devenu réserviste

« Leonardo (Balerdi) est un défenseur central intelligent, fort en duels et en têtes. Il a également un bon jeu de construction et de passes. Nous sommes très heureux qu’il nous ait choisis et nous sommes convaincus que son talent nous aidera à l’avenir. » Voilà ce que rapporte Michael Zorc, le directeur sportif du Borussia Dortmund, après l’arrivée de Leonardo Balerdi en janvier 2019. Formé à Boca Juniors avec qui il a disputé seulement cinq rencontres de Superliga (première division argentine), le défenseur central est transféré au BVB contre 15 M€ et y signe un contrat de cinq ans et demi. Un joueur d’avenir qui du haut de ses vingt années quitte pour la première fois de sa jeune carrière son pays, son cocon, l’Argentine.

Le jeune homme nage en plein bonheur. Quelques jours après sa signature pour le club de la Ruhr, Leonardo Balerdi participe au Sudamericano U20 avec l’Argentine, tournoi regroupant les meilleures nations sud-américaines, dans lequel les jeunes argentins terminent deuxièmes. Il dispute une rencontre au cours de cette compétition puis rentre à Dortmund pour faire ses débuts avec son nouveau club. Mais voilà, l’euphorie laisse vite place à la déception. Les journées de Bundesliga se suivent et se ressemblent. Chaque week-end, le natif de Villa Mercedes, en Argentine, ne figure pas dans le groupe de Lucien Favre. Il n'est retenu par son entraîneur que pour seulement deux journées de championnat, contre le VFB Stuttgart (J25) le 9 mars et le Fortuna Düsseldorf (J33) le 11 mai, matches lors desquels il ne quittera pas le banc des remplaçants.

De l'équipe première du BVB à l'équipe réserve

Pas une seule minute de disputée avec le BVB et quatre rencontres jouées avec l’équipe réserve du club allemand en Regionalliga (quatrième division), voilà le bilan de sa première demi-saison avec les Jaune et Noir. Une incompréhension du côté des supporters, c’est ce que nous a partagé Tobias Feldhoff, notre correspondant en Allemagne. « Comme il était assez cher, beaucoup de fans s’attendaient à ce qu’il joue plus tôt et plus de matches. La majorité des personnes se demandent pourquoi il ne joue pas car il a été décrit comme un grand talent. » Cette saison, rien n’a changé ou presque. Lucien Favre ne compte toujours pas sur son espoir argentin, devenu un joueur régulier de l’équipe réserve du BVB sur la première partie de saison (huit matches de Regionalliga). Paradoxalement, alors qu’il n’a aucune opportunité de faire ses preuves avec les Marsupiaux, Leonardo Balerdi découvre cette saison la sélection argentine.

Retenu par le sélectionneur Lionel Scaloni, il prend part à deux rassemblements de l’équipe nationale en septembre et en octobre, lors desquels il effectue ses deux premières capes. Ce court moment de bonheur n’est qu’une parenthèse. Sa situation à Dortmund est toujours la même. Il n’a eu à l’heure actuelle que 48 minutes à se mettre sous la dent, éparpillées sur trois matches de Bundesliga et un de Ligue des Champions. Et alors que le BVB a vécu une saison chargée en matches, Lucie Favre n'a même pas profité de la Coupe d'Allemagne pour offrir quelques minutes à son joueur et ainsi faire souffler ses cadres. Tobias Feldhoff nous éclaire alors sur les raisons qui poussent Lucien Favre à ne pas le faire jouer. « Favre est un entraîneur spécial. Tous les joueurs doivent s’en tenir parfaitement à son idée tactique. Je suppose que c’était le principal problème pour Balerdi car en Argentine il n’était pas habitué à cela », nous explique-t-il. La donne pourrait cependant changer en cette fin de saison.

La blessure de Zagadou pour enfin lancer son aventure au BVB ?

Après avoir défendu les couleurs du BVB lors de la « Bundesliga Home Challenge », tournoi sur FIFA 20 entre plusieurs formations allemandes pendant l’arrêt des compétitions, l’international argentin pourrait avoir plus de temps de jeu, cette fois-ci, sur les pelouses de Bundesliga. Cela en raison de la blessure de Dan-Axel Zagadou au ligament externe du genou gauche, privant le défenseur central français de compétition jusqu’à la fin de saison. « Après la blessure de Zagadou, il pourrait avoir plus de minutes sur le terrain. Contre Schalke 04, je pense que ce n’est pas anodin que Favre l’ai fait rentrer plus tôt que d’habitude (68e minute). Comme il n’y avait pas de fans, la rencontre avait plus l’allure d’un match de préparation. Ainsi, Favre pensait peut-être qu’il n’y avait pas beaucoup de pression sur Balerdi, ça doit être pour cela qu’il lui a donné plus de minutes », nous a indiqué notre correspondant allemand. Dans cette période difficile, Leonardo Balerdi a l’avantage d’être polyvalent puisqu’il peut également jouer au milieu de terrain.

Un poste auquel il a joué lors des deux premiers matches du BVB depuis la reprise, en remplaçant en cours de match Thomas Delaney. Bien qu’il n’ait pas évoqué le cas de son joueur dans la presse, Lucien Favre à l’air catégorique au vu de ses choix sportifs. Dans le dispositif en 3-4-3 du Borussia, la ligne défensive est occupée par le capitaine Lukasz Piszczek, Matts Hummels et Dan-Axel Zagadou ou Manuel Akanji. C’est d’ailleurs ce dernier qui a pris la place de Zagadou depuis la reprise de la Bundesliga ce mois-ci. La blessure de l’ancien Parisien ne semble pour le moment pas jouer en la faveur de Leonardo Balerdi, qui n’a toujours pas été titularisé depuis son arrivée au club il y a un an et demi. Une statistique qui en dit long sur sa situation. Le prochain mercato pourrait être décisif pour lui. « Un éventuel départ dépendra de son temps de jeu jusqu’à la fin de la saison. Je pense que le BVB devrait simplement penser à un prêt pour le faire progresser plutôt qu’à un transfert », nous a rapporté Tobias Feldhoff. L’avenir de Leonardo Balerdi pourrait s’écrire ailleurs que dans la Ruhr.