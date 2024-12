FC Barcelone - Atlético de Madrid : les compositions officielles

C’est le choc de cette 18e journée de Liga. A l’Estadi Olímpic Lluís Companys, le FC Barcelone, leader, accueille l’Atlético de Madrid, deuxième ex-aequo, pour une rencontre au sommet ce samedi à 21 heures. Un duel qui pourrait permettre à l’une des deux formations de prendre provisoirement quatre longueurs d’avance sur le Real Madrid. Pour ce match, à suivre en direct commenté sur notre site, Hansi Flick, privé de Lamine Yamal, a décidé d’aligner un 4-3-3 avec Peña dans les cages. Devant lui, Koundé, Cubarsi, Martinez et Baldé formeront la défense catalane alors que Casado, Gavi et Pedri seront associés dans l’entrejeu.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Barcelone 39 19 +30 12 3 4 50 20 2 Atlético 39 18 +20 11 6 1 31 11

En attaque, Fermin Lopez et Raphinha soutiendront quant à eux Lewandowski, seul en pointe. En face, les troupes de Diego Simeone, qui restent sur onze victoires toutes compétitions confondues et rêvent de frapper fort en Catalogne, se présentent en 4-4-2. Titulaire dans les buts, Oblak sera ainsi protégé par un quatuor défensif composé de Llorente, Gimenez, Lenglet et Galan. Au milieu de terrain, Giuliano Simeone, De Paul et Barrios accompagneront Gallagher. Enfin, pour faire trembler les filets barcelonais, Alvarez et Griezmann - étincelants ces dernières semaines - débuteront sur le front de l’attaque madrilène.

FC Barcelone : Peña - Koundé, Cubarsi, Martinez, Baldé - Casado, Gavi, Pedri - F. Lopez, Raphinha, Lewandowski

Atlético de Madrid : Oblak - Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan - Giuliano Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher - Alvarez, Griezmann