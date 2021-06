Droits TV : Maxime Saada évoque la Ligue 1 à 16 équipes

[Président du directoire de Canal +, Maxime Saada était l'invité de RMC Sport ce mercredi soir. Évoquant la prochaine attribution des Droits TV de la Ligue 1 et d'une possible alliance avec beIN Sports, il est aussi revenu sur le futur de la Ligue 1. Questionné sur une réduction du nombre d'équipe en première division, il s'y est montré favorable en pointant du doigt des différences d'audiences vertigineuses entre les petites et les grosses équipes du championnat de France : «de mon point de vue, l'attractivité de tous les matches comptent. Vous prenez les premiers choix et les matches entre 7 et 10. Il y a un écart de 1 à 10. En top 14, l'écart n'est pas pareil et il est plus homogène. Il faut concentrer les ressources pour valoriser le public. Il y a des matches qui n'intéressent pas.»

Ne s'arrêtant pas là, il explique qu'un passage à 18 clubs ou même 16 est important pour le bon développement de la Ligue 1 : «la réflexion, c'est si on recentre les moyens à 18 ou 16 clubs. Les deux équipes qui descendront seront d'ailleurs plus à leur place financièrement et cela aura un effet bénéfique à l'avenir. Aujourd'hui le produit Pro D2 marche deux fois plus qu'une affiche Ligue 2. Les clubs ont perdu beaucoup d'argent. Passer direct à 16 c'est compliqué, mais de mon point de vue c'est nécessaire.» Une prise de position marquée qui est proche de celle de la LFP pour les prochaines saisons.