La Ligue 1 va passer à 18 clubs en 2023/24 !

Avec le LOSC sacré champion de France le dimanche 23 mai, la Ligue 1 a connu un petit changement après la longue domination du Paris Saint-Germain, qui restait notamment sur trois sacres d'affilée (2018, 2019, 2020) sur la scène française. Mais il n'y a pas que pour le nom de son champion que le championnat de France évolue. Depuis plusieurs semaines maintenant, le sujet d'une Ligue 1 à 18 clubs, et donc plus 20, est sur la table lors des différentes réunions de la Ligue de Football Professionnel.

La suite après cette publicité

Une question qui s'est rapidement posée pour faire face à la crise financière liée aux droits TV expliquait Le Parisien fin avril. Un championnat de France à seize formations a même été évoqué un temps. Mais finalement, la LFP semble avoir pris une décision à ce sujet. D'après les informations de L'Equipe, la LFP va dans les prochaines heures voter le passage à une Ligue 1 à 18.

4 descentes, 2 montées en 2022/23

Bien évidemment, le changement ne sera pas soudain et le quotidien explique que tout devrait être mis en place pour la saison 2023-2024, soit un an plus tard que le souhait de certains. Pour ce faire, l'instance française a tout prévu avec quatre descentes en Ligue 2 et deux montées dans l'élite lors de l'exercice précédent, c'est-à-dire en 2022-2023, dans deux ans donc.

L'Equipe précise que lors de la réunion, les votes pour un changement dans un an ou deux étaient très serrés, et que c'est Vincent Labrune, le président de la LFP, qui a proposé ce changement en 2023/24. Le nouveau visage de la Ligue 1 n'est pour le moment pas officiel, mais tout devrait être finalisé ce jeudi lors de l'Assemblée générale de la LFP. Une petite révolution pour le football français.