Erling Haaland choque la presse britannique, énormes tensions à l’AC Milan

On a eu droit à un spectacle d’exception signé Erling Haaland. Il a inscrit un nouveau hat-trick dans la victoire 3-1 de City face à West Ham comme le placarde le Manchester Evening News. Le Norvégien pointe désormais à 70 buts en 69 matches de Premier League. Halaand de trois en trois, Haaland puissance trois se régale la presse espagnole. Avec déjà 7 buts en 3 matches et deux triplés d’affilés, la star de City prouve une nouvelle fois qu’elle fait partie des meilleurs buteurs du monde pour le Daily Mail. Il est électrique selon le Daily Mirror.

Paulo Fonseca déjà bousculé

Ca chauffe à Milan, avec Paulo Fonseca qui avait fait des choix étonnants au coup d’envoi de la rencontre face à la Lazio. Le Portugais avait choisi de démarrer sans Theo Hernandez et Rafael Leao, vivement critiqués pour leur attitude lors du dernier match.

Mené 2-1, il a été contraint de les faire rentrer et ironie du sort, c’est Leao qui a égalisé, score final 2-2. Pendant une pause fraicheur, on a aperçu l’équipe de Milan se rassembler autour de Fonseca pour faire une causerie, mais les deux bannis ne se sont pas joint au groupe, préférant rester loin. Une scène qui symbolise bien les petites tensions naissantes à Milan. Une situation que le club lombard va devoir vite clarifier.

Le Barça met déjà la pression au Real

C’était un festival de la part de Barcelone après la victoire 7-0 face à Valladolid comme le placarde Sport. Raphinha a signé le premier triplé de sa carrière, et il est l’homme du match selon Mundo Deportivo. Lamine Yamal se mue en distributeur de caviar et se retrouve à être le meilleur passeur de Liga avec 4 offrandes. Lewandowski est lui en tête du classement des buteurs avec 4 réalisations. Des débuts de rêves pour Hansi Flick avec 4 victoires en 4 matchs et une première place de Liga, envoyant ainsi un sacré message à la concurrence. Il va falloir compter sur ce Barca. Et c’est le Real Madrid qui a donc déjà la pression. AS annonce que le match contre le Betis ce soir ressemble déjà à une finale. Victoire obligatoire pour ne pas être trop distancé au classement.