FC Barcelone : Lamine Yamal a encore écoeuré le Real Madrid de Kylian Mbappé !

Ce FC Barcelone là est trop fort pour le Real Madrid. Après trois Clásicos remportés cette saison (0-4 en match de championnat au Bernabéu, 2-5 en finale de la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite et 3-2 en finale de la récente finale de la Copa del Rey), sans compter celui d’été aux États-Unis (qu’ils avaient également gagné), les Blaugranas ont une nouvelle fois terrassé le Real Madrid, ce dimanche, lors de la 35e journée de Liga. Menés 2 buts à 0 après un doublé de Kylian Mbappé, les hommes d’Hansi Flick ont finalement totalement renversé les Merengues au terme d’un choc complètement dingue. Portés par un doublé de Raphinha et trois passes décisives de Ferran Torres, les Catalans ont surtout pu s’appuyer sur un Lamine Yamal, buteur et encore brillant.

Malgré les deux premiers buts inscrits par le champion du monde 2018, le génie barcelonais réveillait l’Estadi Olímpic Lluís Companys. Auteur d’une première frappe dangereuse parfaitement repoussée par Courtois (17e) et d’une nouvelle tentative timide (24e), il s’offrait finalement un éclair de génie en égalisant d’une frappe enroulée parfaite dans le petit filet opposé (32e). Toujours aussi déroutant techniquement, le numéro 19 catalan régalait ensuite les fans catalans de ses extérieurs délicieux (32e, 74e) dont Raphinha ne profitait guère. Tout proche du doublé au retour des vestiaires, il voyait son but refusé pour une position de hors-jeu de Raphinha au départ de l’action (52e). Qu’importe. Du haut de ses 17 ans, le natif d’Esplugues de Llobregat aura encore crevé l’écran.

Un bijou et un impact XXL !

Crédité d’un 8,5 par la rédaction FM et élu homme du match, le gaucher d’1m80 a ainsi ajouté un argument supplémentaire à sa saison tout simplement exceptionnelle. Auteur de 16 buts et 24 passes décisives en 52 matches toutes compétitions confondues, Lamine Yamal - cité parmi les candidats crédibles au prochain Ballon d’Or - n’en finit plus d’impressionner. «C’était un match très important pour prendre une distance considérable. Après le match de Ligue des champions, il était très important de gagner et encore plus si c’était contre Madrid. Aujourd’hui, il est temps de profiter», confiait d’ailleurs le principal concerné au coup de sifflet final alors que le Barça file tout droit vers le titre de champion d’Espagne.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Barcelone 82 35 +59 26 4 5 95 36 2 Real Madrid 75 35 +35 23 6 6 72 37

Comblé, à l’heure où les Culers comptent 7 longueurs d’avance sur le Real à trois journées de la fin, le crack espagnol (19 sélections, 4 buts) a également envoyé un message fort aux habitués de Montjuïc : «c’est quelque chose de très spécial de voir comment les fans nous soutiennent. Cela n’a pas été une année facile parce que nous n’avons pas joué au Camp Nou et ils ont dû se déplacer ici. Nous vous en sommes très reconnaissants». Et de conclure : «on a déjà oublié la défaite à Milan, maintenant, on va profiter de ce moment. J’ai dit à ma mère que la Ligue des champions, c’est tous les ans. Nous allons continuer à essayer, mais aujourd’hui, c’était important de gagner pour se rapprocher du titre de champion. On est satisfaits de notre travail et on va continuer même si on aurait pu marquer plus de buts. Mon but ? Je savais déjà ce matin que j’allais marquer». Oui, ce gamin est différent et le Real Madrid de Kylian Mbappé ne pourra pas contredire un tel fait.