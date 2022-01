CAN 2021 : les Comores réagissent aux sanctions de la CAF

Quelques jours après leur élimination de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 face au Cameroun, pays organisateur de la compétition, les Comores ont été sanctionnés par la Confédération Africaine de Football pour le flocage artisanal sur le maillot du gardien pour un soir Chaker Alhadhur, ainsi que pour un non-respect des règles COVID et une arrivée en retard sur le terrain au stade d'Olembé.

La Fédération de Football des Comores a réagi par le biais d'un communiqué aux décisions de l'instance panafricaine : «C'est avec regret et consternation que nous avons pris connaissance des sanctions prises contre les Comores par la CAF (...) Depuis le début de la compétition, l'Equipe Nationale des Comores s'est montrée exemplaire, résolument respectueuse des règlements de la compétition, des protocoles sanitaires COVID-19 et de la plus noble éthique sportive.»