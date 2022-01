CAN 2021 : sanction pour le flocage du gardien des Comores !

Eliminés après un match héroïque face au Cameroun après avoir été contraint d'aligner Chaker Alhadur, latéral de métier, dans les cages, les Comores ont été célébrés comme des héros après ce match. Ayant dû aligner un joueur de champ dans les buts, ils n'avaient pas de maillot avec le bon flocage. Ils ont alors collé au ruban adhésif un 3 sur le 16 habituel d'Alhadur. L'image est cocasse et a fait le tour des réseaux sociaux mais l'histoire aurait pu en rester là.

📸 Une photo qui marquera assurément cette CAN 2022. pic.twitter.com/NwSdHwV3CK — RMC Sport (@RMCsport) January 24, 2022

Cependant, BMFTV explique aujourd'hui que la CAF a infligé une amende de 4500€ à la sélection de l'archipel situé dans l'Océan Indien pour ce mauvais flocage, estimant que le gardien du soir avait disputé la rencontre avec le 16 et non avec son numéro le 3. En plus de cette amende, l'instance qui gère le football africain a infligé deux autres amendes aux Comores, pour non respect des procédures COVID, et pour être arrivé en retard sur le terrain.