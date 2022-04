Vidéo : la glissade infernale de Casemiro fait craquer Twitter

La suite après cette publicité

Match incroyable entre le Real Madrid et Chelsea, ce soir, dans le cadre des quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Au terme d'un match haletant, les deux équipes se sont quittées dos à dos dans le temps réglementaire (4-4 sur l'ensemble des deux matches). Malgré la folle remontée de Chelsea, Twitter s'est régalé de la glissade interminable de Casemiro sur le 3e but de Chelsea, inscrit par Timo Werner (3-0, 75e). Et comme toujours la twittosphère est cruelle !