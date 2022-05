Ralf Rangnick réagit à la polémique autour de Jesse Lingard

La suite après cette publicité

Resté sur le banc lors de l'intégralité de la victoire de Manchester United face à Brighton, Jesse Lingard avait posté une photo de lui, enfant, sous les couleurs de Manchester United sur ses réseaux sociaux, comme pour laisser paraître une frustration de ne pas être entré en jeu. Pour le Manchester Evening News, son entraineur Ralf Rangnick a réagi à la situation : « premièrement, je pense que sous ma direction, il a joué beaucoup plus de matches qu'avant mon arrivée. Deuxièmement, le jour du match contre Chelsea, il m'a contacté à l'hôtel et m'a demandé de le libérer du match et de l'entraînement le lendemain et le surlendemain pour des raisons familiales personnelles. Et je l'ai autorisé à le faire.»

Il continuait ensuite en expliquant son approche managériale lorsqu'il décidait de faire entrer Edison Cavani et non pas Jesse Lingard, lundi soir : «avec seulement trois remplaçants, malheureusement, j'ai dû prendre une décision entre faire entrer Edinson Cavani ou Jesse Lingard, ou même le jeune Alejandro Garnacho. Mais j'ai décidé de faire entrer Edinson pour les raisons que je viens de vous expliquer. Si je n'avais pas fait entrer Cavani, peut-être que quelqu'un d'autre aurait dit que c'était un manque de classe de ne pas le faire entrer. Avec seulement trois remplaçants et deux déjà faits, il faut prendre une décision et celle-ci ne sera pas du goût de tout le monde, cela fait aussi partie du jeu.»