Anthony Gordon s’est blessé à vélo en confondant les freins

Les séances de récupération visent à se reposer, à se détendre et à soigner les petits pépins physiques. Pour Anthony Gordon, hier avec l’Angleterre, cela a été tout le contraire. L’ailier gauche de Newcastle était présent pour une sortie en VTT électrique, mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu. Le joueur de 23 ans a chuté de son vélo et s’est ouvert le menton, pour une raison encore plus surprenante.

Selon les informations rapportées par The Sun, Anthony Gordon aurait confondu les freins pour ralentir, ce qui a provoqué sa chute. Ezri Konsa n’a pu s’empêcher de rire, tout en reconnaissant que le vélo était assez particulier par rapport à ce qu’ils connaissent. Malgré tout, le joueur s’est blessé, présentant des égratignures au menton, au nez, ainsi qu’aux mains et au genou. Déjà en manque de temps de jeu depuis le début de la compétition, avec seulement quelques minutes jouées lors du dernier match de l’Angleterre, l’Euro en Allemagne ne semble pas lui réussir pour le moment.