Brésil : Neymar enrage contre l'arbitrage !

Ce soir, le Brésil recevait la Tunisie dans un Parc des Princes plus que jamais bouillant. Pour son dernier match avant son envol pour le Qatar, la sélection auriverde a eu droit à un accueil hostile. Ça ne l’a pas empêchée de s’imposer largement face aux Aigles de Carthage (5-1). Une victoire à laquelle a participé un Neymar encore décisif. Buteur sur penalty, le numéro 10 du Paris Saint-Germain est impliqué sur 22 buts en 13 matches (12 réalisations, 10 passes décisives).

Cependant, la soirée du Ney n'a pas été de tout repos. Régulièrement ciblé par les adversaires, Le Parisien a souvent été victime de poussettes sans ballon ou de petits coups. Un traitement habituel qu'il reçoit en Ligue 1 me direz-vous. Mais le natif de Mogi das Cruzes n'a pas aimé recevoir un carton jaune dès sa première faute (sur Dylan Bronn) à la 22e minute.

«Il faudrait plus de bon sens»

Un avertissement que l'international auriverde juge très sévère car il estime encore une fois être victime d'une injustice de la part du corps arbitral. Ce soir, Neymar était d'ailleurs arbitré par un Ruddy Buquet qu'il connaît bien pour le fréquenter en championnat de France. Déjà très critiqués en Hexagone depuis le début de la saison, l'arbitrage français n'a pas échappé aux critiques du Sud-Américain en zone mixte.

«J'ai fait une faute, ma première faute du match, carton jaune. C'est difficile. Je subis quatre, cinq, six fautes par match. Avec moi, tout est différent. J'ai subi une faute en deuxième période alors qu'on lançait une contre-attaque. Le gars m'attrape et n'a même pas reçu un carton jaune. Moi, je fais une faute sur le défenseur, sans avoir fait exprès de lui marcher dessus. J'ai même arrêté de jouer pour lui demander pardon et je prend un jaune. Ce sont des situations qui échappent à tout contrôle. Je n'ai pas fait exprès de lui donner un coup. Mais parfois, il faudrait un peu plus de bon sens». A bon entendeur...