LdC : le PSG souffre mais s'impose contre Leipzig

Dans un Parc des Princes vide, le Paris SG recevait le RB Leipzig pour une rencontre cruciale pour la suite de sa Ligue des Champions. Les Rouge-et-Bleu ouvraient rapidement le score. Angel Di Maria obtenait un penalty généreux, que Neymar transformait dans son style si particulier face à Peter Gulacsi (1-0, 11e). Kylian Mbappé réalisait quelques instants plus tard un retourné acrobatique qui passait au-dessus des cages du Hongrois (15e). Puis, face à l'intense pressing allemand, les Parisiens se voyaient obligés de défendre regroupés et de procéder en contres. Keylor Navas devait même s’employer sur une frappe lointaine d’Amadou Haïdara (37e) et était tout heureux de voir la reprise d'Emil Forsberg s'envoler en tribunes (45e +1).

Le Suédois ratait une nouvelle occasion franche dès le retour des vestiaires (49e). Marcel Sabitzer frappait lui à côté quelques instants plus tard (51e). Kylian Mbappé était proche du break (58e). Les champions de France en titre, qui passaient à 5 derrière, continuaient à souffrir autour du capitaine Marquinhos, héroïque, peinant à sortir proprement le ballon. Youssouf Poulsen catapultait une tête puissante de peu au-dessus sur corner (78e). Rafinha s'offrait une dernière occasion du gauche (90e +4). Le PSG tenait bon et signait un succès précieux (1-0) lui permettant de prendre provisoirement, avec 6 points, la 2e place du groupe H derrière Manchester United, 9 points au compteur après son succès contre Istanbul Basaksehir ce mardi soir (4-1).

