Pologne : le sélectionneur sort du silence et dézingue Robert Lewandowski

La Pologne ne pensait pas être au cœur d’un véritable drama en abordant les qualifications à la Coupe du monde 2026. Première du classement du groupe G, elle fait face à une crise entre son sélectionneur Michał Probierz et sa star Robert Lewandowski avant un match crucial contre la Finlande. Comme il l’a annoncé dimanche, l’attaquant du Barça a annoncé sur ses réseaux sociaux ne plus vouloir jouer pour la Pologne tant que Probierz sera sélectionneur.

Mais ce coup de pression a fait également grand bruit au sein de la sélection, car bon nombre de ses partenaires de sélection se sont rangés derrière le choix du sélectionneur. Et avant d’aborder une conférence de presse houleuse, Michał Probierz a raconté sa version des faits : «Je l’ai appelé (Lewandowski) dimanche. Après être arrivé à Helsinki, à 20h45, j’ai rencontré Zieliński et j’ai voulu connaître son opinion sur la proposition de reprendre le brassard. À 21h16, j’ai rappelé Lewandowski. Nous avons parlé un moment et je l’ai informé que nous devions changer quelque chose. Je lui ai dit que Zieliński serait un meilleur capitaine en ce moment. Il m’a dit que le brassard ne signifiait rien et ne changeait rien», a-t-il d’abord expliqué.

Robert Lewandowski n’aura plus le brassard

Avant d’assurer que son groupe soutenait sa décision. «À 21h50, nous avons tenu une réunion avec l’équipe d’encadrement et les joueurs. Toute l’équipe a alors pris connaissance de ma décision et a également entendu un excellent discours de Zieliński. Cela m’a confirmé que nous étions sur la bonne voie. Lewandowski m’a appelé plus tard et je l’ai rappelé à 21h59. Robert a dit qu’il voulait que le changement de capitaine soit annoncé publiquement. Je n’étais pas d’accord, car il s’agissait simplement de ma décision».

«J’ai ensuite entendu dans les médias qu’il démissionnait de l’équipe nationale. Personne n’a fermé les portes de l’équipe nationale. Je lui souhaite bonne chance. Pour moi, le plus important, c’est tout simplement l’équipe nationale et le bien de l’équipe», a ajouté Probierz, bien qu’il ne ferme pas la porte à Robert Lewandowski pour un retour, mais sans capitanat. De son côté, le nouveau capitaine Piotr Zieliński n’a pas souhaité évoquer la décision de son compatriote, mais assure que «ce qui compte maintenant, c’est le bien de l’équipe». Le vestiaire semble avoir tranché dans ce conflit.