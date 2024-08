Mercato OM : Jordan Veretout en plein money time

L’Olympique de Marseille est plus qu’actif sur le mercato depuis le début de l’été. Ce ne sont pas moins d’une dizaine de joueurs qui sont venus garnir le groupe pro désormais coaché par Roberto De Zerbi. Aujourd’hui, l’effectif est bien trop étoffé pour mener de front une saison en Ligue 1 et en Coupe de France, le club phocéen n’étant pas qualifié pour une Coupe d’Europe cette saison. Et le tandem Mehdi Benatia-Pablo Longoria a clairement identifié les joueurs qui devaient quitter la Canebière d’ici le 30 août et leur a signifié en les intégrant dans un loft il y a quelques semaines. Ce samedi, le board marseillais a rencontré certains joueurs et leurs entourages pour leur manifester à nouveau qu’ils ne comptaient pas sur eux et qu’ils devaient trouver une porte de sortie rapidement.

Jordan Veretout est dans ce cas et se trouve dans l’incertitude. Cadre de la formation olympienne la saison passée, le milieu de 31 ans est l’un des tauliers du club phocéen depuis son arrivée en 2022. Pour autant, l’arrivée de Roberto de Zerbi cet été a quelque peu changé la donne pour l’ancien d’Aston Villa. En effet, invité à s’entraîner avec la réserve, le natif d’Ancenis ne rentre pas dans les plans du technicien italien en ce début de saison. Du côté du joueur, l’important est de jouer un maximum. En ce sens, Veretout aspire quand même à reprendre une place à l’avenir avec l’OM. Pour autant, dans sa volonté de jouer cette saison, l’international français (7 sélections) est ouvert à un départ, mais ne partira que si un beau projet arrive.

Des clubs français et italiens ont Jordan Veretout sur leurs tablettes

Toujours irréprochable à l’entraînement, le numéro 27 de l’OM est en forme et se tient prêt au moindre appel de son entraîneur. En revanche, son nom est effectivement cité au sein de plusieurs équipes européennes. Selon nos informations, des équipes de Serie A sont sur les traces du joueur de 31 ans. Pour rappel, Jordan Veretout, qui dispose d’une belle cote en Italie, connaît bien ce championnat après avoir joué durant cinq saisons à la Fiorentina et la Roma de l’autre côté des Alpes.

Mais ce n’est pas tout, la Ligue 1 n’est pas en reste et suit la situation du joueur, notamment du côté du Stade Rennais où son nom a été soufflé en interne d’après nos indiscrétions. À l’heure actuelle, la volonté est de trouver une solution qui trouvera grâce aux yeux de toutes les parties d’ici à la fin du mercato. Alors que Jordan Veretout avait refusé de rejoindre Al-Duhail au Qatar pour diverses raisons, le joueur ne veut pas se précipiter, quitte même à rester à Marseille si aucun projet ne lui convient. Cela devrait néanmoins s’agiter dans les derniers jours du mercato.