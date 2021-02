OM : Steve Mandanda et Nasser Larguet dévoilent les clés pour battre le PSG

Incidents à la Commanderie, démission d'André Villas-Boas, match nul à Lens après avoir mené 2-0 à la pause. La semaine a été très compliquée pour l'Olympique de Marseille, alors qu'un Classique contre le Paris Saint-Germain est à jouer dimanche soir, en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Avec seulement une victoire toutes compétitions confondues sur les dix derniers matches, les Phocéens espèrent mettre fin à cette mauvaise série. Et la réception du PSG semble la meilleure occasion tout en envoyant un message.

Le PSG favori

Présent en conférence de presse ce vendredi, le capitaine de l'OM Steve Mandanda a forcément évoqué ce choc XXL. Et pour lui, tout se jouera dans le sérieux des Phocéens : «on connaît l'importance de ce match, on sait que Paris aujourd'hui est à un très haut niveau et nous dans une période compliquée, maintenant, ça reste un match avec 11 mecs de chaque coté. Ils sont largement favoris, à nous de commettre le moins d'erreurs possible et de profiter de nos opportunités quand on aura le ballon. On doit donner le maximum pour nos supporters.»

Le gardien olympien met d'ailleurs la pression sur le club de la capitale, qui est favori. « Ils sont largement favoris, mais à nous d'être à 100%, c'est un match important pour le club, les supporters. Sur les deux dernières confrontations, on a montré un meilleur visage, on a été plus difficile à manœuvrer mais on est conscients aussi de la qualité de l'adversaire. On va donner notre maximum pour remporter ce match», a enchaîné le portier de 35 ans.

### «La motivation va être tout à fait naturelle»

Mais il n'y a pas que Mandanda qui a lancé ce Classique. Entraîneur intérimaire depuis la mise à pied d'André Villas-Boas, Nasser Larguet a aussi parlé de ce match si important, avec une énorme motivation de la part de ses troupes. «C'est vrai qu'ils ont été secoués, il y a eu des événements assez durs. Mais je sens une grande motivation chez eux, pas seulement pour le Paris SG. Les matches vont s'enchaîner, ils sont très pros et focus sur ce qui les attend sur le terrain», a lâché l'habituel directeur du centre de formation.

Une grande motivation et surtout un fond de jeu. Nasser Larguet aimerait en tout cas revoir certaines séquences du match contre les Sang-et-Or, pour ce match de «Champions League de la Ligue 1» : «je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de discours. La motivation va être tout à fait naturelle. C'est un de leurs matches de la saison, notre Champions League du championnat. Sur la première mi-temps à Lens, on a trouvé une équipe généreuse, joueuse, qui avance, comme sur le but avec Germain qui remise pour Alvaro et Milik en renard des surfaces. J'ai envie de retrouver ça contre Paris. Si on arrive à trouver ces sensations, il peut y avoir une belle série d'ailleurs.» Il ne reste plus qu'à être performant dimanche soir pour gagner ce match. Et redonner du baume au cœur aux supporters.