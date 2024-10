EdF : Jean-Michel Aulas n’a pas aimé le défilé de mode de Konaté et co

Jupe, Santiags, et même maintenant cagoules, avec un Ibrahima Konaté qui a mis les pieds là où personne n’avait encore osé le faire en Bleus. Depuis plusieurs mois, les arrivées des joueurs de l’Equipe de France à Clairefontaine s’apparentent à des défilés de mode, ce qui peut en amuser certains, d’autres moins. Ce vendredi au micro de Sud Radio, le vice-président de la FFF, Jean-Michel Aulas, a de son côté manifesté son étonnement devant cette nouvelle tradition lors de chaque rassemblement.

La suite après cette publicité

«Si le défilé de mode m’a choqué ? C’était étonnant, oui, a ri jaune l’ancien patron de l’OL. Bon, plus rien ne choque quand on a des responsabilités, parce qu’on se responsabilise aussi à tort, probablement, mais c’était pour le moins étonnant… Si c’est notre travail à la FFF (de prendre des décisions sur le sujet) ? Alors, ça fait partie des choses, on essaye de partir de la base, c’est-à-dire du foot amateur. Et puis la Ligue professionnelle a cette responsabilité, elle est dans l’environnement de la Fédération, donc vous avez raison de dire que ça fait partie de l’image… C’est une des choses importantes à prendre en compte, et qui n’a pas toujours été mise au premier plan. »