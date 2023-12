FA Cup : le tirage au sort du troisième tour est connu !

Premier League, Carabao Cup… et FA Cup ! Alors qu’on approche de la fin de l’année civile 2023, la compétition la plus ancienne d’Angleterre va bientôt faire son retour dans les calendriers déjà bien chargés des joueurs et autres entraîneurs. Et pour cause, le tirage au sort du troisième tour de la FA Cup est enfin connu. Certaines affiches méritent le coup d’oeil.

La suite après cette publicité

Parmi les nombreuses rencontres qui opposeront des clubs de Premier League à des clubs de divisions inférieures, Arsenal n’a pas été garni puisque l’équipe de Mikel Arteta affrontera Liverpool. Globalement, les cadors anglais ont hérité d’un tirage favorable. L’excitation est à son comble.

Les affiches concernants des équipes de Premier League