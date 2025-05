Ligue 2 : Lorient remporte le titre et condamne Martigues à la descente, Clermont jouera les barrages

Clap de fin pour la Ligue 2. Ce samedi après-midi, les 18 clubs s’affrontaient une dernière fois en Championnat pour clore la saison. Et rien n’était fait pour la course au titre en Lorient et le Paris FC, déjà assurés d’être en Ligue 1. Mais c’est bel et bien le FC Lorient qui remporte cette saison 2024-25 de Ligue 2 grâce à son succès contre Martigues, qui avait pourtant égalisé, mais les Merlus ont repris l’avantage à l’heure de jeu (2-1, 63e), avant de célébrer le titre sur un doublé de Kroupi (3-1, 65e) pour une victoire finale 5-1.

La suite après cette publicité

Une joie communié avec la tristesse des Martégaux, condamnés à la descente en National 1 après cette défaite, puisque Clermont a évité le pire en accrochant le nul sur la pelouse de Rodez (14e), qui n’avait plus rien à jouer (1-1). Clermont va donc avoir un espoir de rester en Ligue 2, mais il devra battre le barragiste de N1. Toujours parmi la zone rouge, Caen (20e), relégué depuis déjà plusieurs semaines, a accroché Bastia (8e). Tout ça sous le regard du Paris FC, qui s’est imposé contre Ajaccio (12e) et termine à la 2e place (2-0).

Laval restera en Ligue 2, Guingamp en play-offs

Parmi les prétendants à la montée, le FC Metz avait déjà validé sa troisième place et a mis fin aux espoirs de Laval, 7e après une défaite renversante contre les Grenats, où les deux formations ont mené au score (3-2). Metz affrontera le vainqueur entre les deux autres barragistes : Dunkerque (4e), qui a concédé le nul contre le Red Star (15e), puis Guingamp, qui a validé sa place grâce à son succès à Pau (13e), 2-1.

La suite après cette publicité

Enfin, dans les autres rencontres du multiplex, Annecy (6e) s’est imposé contre Grenoble (9e) sur le score de 3-1, tandis que Troyes (10e) s’est imposé 1-0 en fin de match contre Amiens (11e). Au classement final, c’est donc Lorient qui remporte le titre et monte en Ligue 1 avec le Paris FC, pendant que Metz disputera les barrages et affrontera le vainqueur des demi-finales de play-offs entre Dunkerque et Guingamp. Enfin, Clermont est barragiste pour se maintenir en Ligue 2, aux dépens de Martigues, qui rejoint le SM Caen tout en bas du tableau.