Amicaux : l’Egypte, en infériorité numérique, accroche l’Algérie

Ce lundi, l’Egypte et l’Algérie se sont donnés rendez-vous aux Emirats Arabes Unis pour un match amical qui faisait office de test idoine à quelques encablures de la CAN 2024. Et alors que les deux entraîneurs alignaient deux équipes compétitives, la rencontre a démarré sur un rythme plaisant dans un Hazza bin Zayed Stadium bruyant. Les Algériens ont fait la meilleure entame de match mais les Pharaons ont riposté par plusieurs frappes lointaines qui ont mis en difficulté Anthony Mandrea. L’un des premiers tournants de la rencontre a eu lieu quand Mohamed Hany a été expulsé en raison d’un pied trop haut et qui est venu effleurer le visage d’Ahmed Touba (26e). Réduits à dix, les hommes de Rui Vitoria n’ont pas abdiqué et il aura fallu un sauvetage de Ramy Bensebaïni, impérial en première période, pour que Mostafa Mohamed n’ouvre pas le score dans le temps additionnel du premier acte (45+1e).

Au retour des vestiaires, ce sont les Guerriers du Désert qui ont cru ouvrir le score grâce à une tête de Farès Chaïbi sur un centre parfait de Youcef Atal. L’ancien Toulousain a néanmoins été signalé en position de hors-jeu (48e). Finalement, peu après l’heure de jeu, ce sont les coéquipiers de Mohamed Salah qui ont ouvert le score grâce à un coup de pied arrêté à l’issue duquel Hamdi Fathi a ouvert le score (1-0, 61e). Malgré un Farès Chaïbi remuant et plusieurs offensives inspirées, les Fennecs n’ont pas su revenir à l’issue du temps réglementaire. Pourtant, entré en jeu un peu plus tôt, Islam Slimani a remis les deux équipes à égalité au début du temps additionnel (1-1, 90+2e) d’une belle tête qui est rentrée de quelques centimètres. Un match nul riche en enseignements et à l’issue duquel l’Egypte et l’Algérie se savent prêtes pour la prochaine CAN même si quelques ajustements restent à faire des deux côtés.