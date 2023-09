Le Real Madrid va régler l’épineux cas Ferland Mendy

La suite après cette publicité

Le successeur de Marcelo. Quand le Real Madrid est allé chercher Ferland Mendy à l’OL en 2019 sur les conseils de Zinedine Zidane, il pensait en faire l’héritier du Brésilien et un concurrent très solide. D’ailleurs, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu n’avaient pas hésité à se séparer du prometteur Sergio Reguilon pour faire de la place au latéral gauche tricolore. L’Espagnol avait été prêté à Séville avant d’être vendu à Tottenham un an plus tard. Dans le même temps, Mendy a commencé à faire son trou dans la capitale ibérique.

Des blessures qui inquiètent Madrid

Soutenu par Zizou, il est peu à peu monté en puissance pour ensuite reléguer Marcelo sur le banc par la suite. D’ailleurs, lorsque le Brésilien s’en est allé à l’issue de l’exercice 2021-22, l’ancien joueur du HAC a eu un boulevard. Mais il n’a pas pu en profiter. Outre quelques prestations peu convaincantes, il a surtout été trahi par son corps. Ce n’était pas la première fois puisque depuis son arrivée à Madrid il avait eu 9 blessures selon le site spécialisé transfermarkt. Il en a eu deux de plus l’an dernier. Un premier pépin musculaire entre janvier et mars (40 jours d’absences, 11 matchs ratés).

Il a rechuté peu après et a manqué 52 jours de compétition entre fin mars et le mois de mai (12 matchs ratés). Mécontent, le Real Madrid, qui a positionné Eduardo Camavinga à son poste pour compenser son absence, lui a ouvert la porte cet été. Selon nos informations, le joueur n’a pas eu d’approches concrètes et sérieuses. De plus, son idée a toujours été de continuer à Madrid. Présent lors de la pré-saison, il s’est rapidement blessé lors d’un match amical face au Barça à Dallas. Madrid a annoncé qu’il souffrait d’une lésion du biceps fémoral droit. Le Français a donc manqué les premiers matchs de la saison.

Un avenir qui se joue cette saison

Un coup dur d’autant que durant son absence Fran Garcia a été à son avantage. Mendy, qui pourrait être dans le groupe dimanche face à la Real Sociedad, va devoir se battre pour sa place. Il joue donc gros cette saison mais également pour la suite de son aventure madrilène. AS explique que la Casa Blanca veut tout faire pour récupérer Alphonso Davies l’été prochain. Le Canadien est en fin de contrat en 2025 et plaît à l’état-major espagnol. L’ombre de Davies plane donc sur Mendy, qui en a vu d’autres. L’ancien de l’OL est déterminé à retrouver du temps de jeu et sa place nous assure-t-on. En ce qui concerne son avenir, rien n’est encore décidé dans un sens comme dans l’autre.

AS explique toutefois que les premiers signaux ne sont pas positifs. En général, le Real Madrid tente d’anticiper et de boucler les prolongations de contrat au moins deux ans avant. Ferland Mendy est sous contrat jusqu’en 2025. AS assure que les dirigeants n’ont pas approché le clan Mendy, d’autant qu’ils ne sont pour le moment pas forcément pour continuer avec lui. Acheté 48 millions d’euros, l’international français arrive à un tournant capital. Il devra montrer la meilleure version de lui-même pour convaincre Madrid, lui qui a déjà manqué 4 rencontres cette saison et qui cumule 400 jours d’absence depuis sa signature. Un nouveau challenge taillé pour Ferland Mendy, bien décidé à sauver sa place à Madrid.