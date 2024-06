L’Italie se fait démolir, Joshua Kimmich a tranché pour son avenir

La prestation "honteuse" de l’Italie

Tremblement de terre après l’élimination de l’Italie 2-0 contre la Suisse. La presse italienne ne s’est pas privée pour vivement critiquer la performance de la Squadra Azzura. Le Corriere dello Sport qualifie carrément ce match de honte sur sa une. Le média parle d’une équipe sans qualité, désordonnée et sans caractère. Pour TuttoSport, on parle d’échec national. Pour La Gazzetta dello Sport, tout est à refaire en sélection. Le quotidien au papier rose va même plus loin et questionne l’avenir du sélectionneur, Luciano Spalletti. Ce dernier a reconnu en après-match qu’il était le fautif de cette déconvenue mais qu’il n’est cependant pas stressé sur son avenir. Il n’a pas souhaité démissionner et attend de rencontrer le président de la Fédération pour discuter de la suite.

Kimmich veut rejoindre Manchester City

Joshua Kimmich, qui arrive à un an de la fin de son contrat avec le Bayern, a tranché pour son avenir. Malgré les sollicitations de Liverpool et Arsenal, le milieu allemand rêve de rejoindre Manchester City, et ainsi de retrouver son mentor Pep Guardiola comme le révèle le Daily Express.

WZE out pour les JO

Autre dossier qui se confirme, c’est l’absence de Warren Zaire-Emery aux JO. Toujours pas, utilisé durant cet Euro, le joueur était frustré à en croire l’Equipe, et il ne pourra pas se rattraper cet été. Le PSG a posé son veto et ne veut pas que son joyau de 18 ans se grille physiquement, insistant aussi sur la nécessité pour lui d’avoir une coupure mentale.