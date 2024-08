Les fans du Barça mettent la pression à Joan Laporta pour Nico Williams

Le dossier Nico Williams rend fou les Barcelonais. Joueur majeur dans le titre de l’Espagne à l’Euro, l’ailier de l’Athletic Bilbao est annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone depuis le début de l’été. Depuis l’annonce du début des négociations, les supporters blaugranas n’ont plus qu’un nom à la bouche, celui de Nico Williams. Le président de club catalan, Joan Laporta, a expliqué que chaque fan qu’il croisait dans la rue lui demandait des informations concernant le transfert du joueur.

Un harcèlement, au départ sympathique, qui commence à devenir pesant pour Laporta, alors que la piste Williams semble avoir pris du plomb dans l’aile. Au départ, le président barcelonais, répondait avec confiance aux supporters, le sourire aux lèvres. Désormais, d’après As, ce dernier serait plus fermé et n’approcherait plus les fans, pour éviter de répondre à la question fatidique. Un aveu d’échec, alors que Wiliams s’éloigne de Barcelone, chaque jour un peu plus.