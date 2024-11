LdC : Unaï Emery ne comprend pas le geste de Tyrone Mings

Tyrone Mings se souviendra longtemps de sa première en Ligue des champions. À l’occasion du match entre le Club Bruges et Aston Villa, le défenseur des Villans a commis l’irréparable en prenant le ballon avec ses mains… dans sa propre surface, provoquant ainsi un penalty. Hans Vanaken n’a pas tremblé face à Emiliano Martínez pour permettre à l’équipe belge d’ouvrir le score et d’infliger à Villa sa première défaite en Ligue des champions (1-0).

Après la rencontre, Unaï Emery avait du mal à trouver les mots pour justifier l’action de son défenseur central. « Son erreur est très étrange. C’est la plus grosse erreur que j’ai vue dans ma carrière. Nous pouvons faire une erreur dans la préparation, nous travaillons pour essayer de contrôler les matches en gardant la possession et nous l’avons fait en première mi-temps de manière fantastique. Nous avons perdu un ou deux ballons, mais nous étions toujours en position de les récupérer, mais cette erreur est très, très étrange », a lâché l’entraîneur espagnol du club de Birmingham en conférence de presse. Néanmoins, pas de quoi paniquer pour Villa, qui occupe la 8e place du classement de cette phase de championnat et est bien parti pour rejoindre à minima les barrages.