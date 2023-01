FFF : Noël Le Graët visé par de nouvelles accusations de harcèlement

La suite après cette publicité

Englué dans de salles affaires de harcèlement sexuel, Noël Le Graët n’est pas près d’en sortir. Alors qu’il vient d’être écarté de la présidence de la FFF ce mercredi, à l’occasion d’une réunion extraordinaire du Comex, l’homme de 81 ans fait de nouveau l’objet d’accusations accablantes de harcèlement.

Le Parisien rapporte ce jeudi les propos d’une ex-dirigeante de la FFF, qui raconte s’être fait "humilier" par le dirigeant breton, auteur "de comportements déplacés souvent sous l’emprise de l’alcool". Une deuxième femme, salariée de la FFF pendant plus de dix ans et ancienne collaboratrice du président, accuse quant à elle le Comex d’avoir mis des œillères : «il y a eu des rapports internes dont le Comité exécutif a eu connaissance et qui sont restés sans conséquences. Oui, il y a eu du harcèlement sexuel et du harcèlement moral à la fédération. C’était connu de tout le monde !», a-t-elle déclaré.

