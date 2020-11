EdF : Deschamps félicite Paul Pogba

Paul Pogba ne fait pas l'unanimité, c'est une certitude, mais après un bon match contre le Portugal, il a de nouveau étalé sa classe face à la Suède. Le milieu de terrain, à la peine avec Manchester United, a retrouvé des couleurs avec l'équipe de France et cela n'a pas surpris Didier Deschamps, le sélectionneur national, lui aussi critiqué après la Finlande pour continuer à aligner le joueur de 27 ans.

« Regardez ce qu'il a fait. Le premier match lui a servi, mais ce qu'il a fait samedi soir et ce qu'il refait ce soir... Je ne vais pas lancer de piques. Je le connais, je sais comment il fonctionne. Il a l'orgueil, la fierté et le talent. Il sait défendre, se projeter, faire une passe décisive, c'est un joueur de top niveau. J'espère que ça lui servira. Ca arrive (de rater un match, ndlr). (…) Les gars jouent des matches tous les 3 jours. Ils peuvent avoir un petit trou, un coup de moins bien, mais ça ne remet pas tout en cause », a expliqué Deschamps en conférence de presse.