Espagne : la liste de Luis Enrique pour les prochains matchs

Après un Euro pour le moins intéressant, l'Espagne est de retour aux affaires avec trois rencontres comptant pour les éliminatoires pour le prochain Mondial, face à la Suède, la Géorgie et le Kosovo. Et comme à son habitude, l'ancien entraîneur du FC Barcelone a réservé quelques surprises, en plus de l'absence de Pedri, qui était déjà prévue pour que le jeune Barcelonais puisse souffler. C'est aussi le cas de Pau Torres, de Dani Olmo ou de Mikel Oyarzabal, eux qui ont enchaîné Euro et Jeux Olympiques.

On notera ainsi la présence de l'attaquant Abel Ruiz, habituel des listes des Espoirs ces dernières années, ou encore du retour de Raul Albiol et de Pablo Fornals dans une liste. Aymeric Laporte est toujours de la partie.

La liste de Luis Enrique

Gardiens : Unai Simón, David De Gea, Robert Sánchez

Latéraux : Jordi Alba, José Gayá, Azpilicueta

Défenseurs centraux : Eric García, Laporte, Iñigo Martínez, Albiol

Milieux : Busquets, Rodri, Koke, Merino, Carlos Soler, Brais Méndez, Marcos Llorente

Attaquants : Pablo Fornals, Pablo Sarabia, Ferran Torres, Adama Traoré, Morata, Gerard Moreno, Abel Ruiz