PSG - AS Monaco : la réaction à chaud de Wissam Ben Yedder

La suite après cette publicité

Au Parc des Princes, l'AS Monaco a réalisé un gros match ce dimanche soir pour battre le Paris Saint-Germain sur le score de 2-0. Esseulé à la pointe de l'attaque, Wissam Ben Yedder a vécu un match compliqué mais l'essentiel est là puisque son équipe a fait le boulot pour prendre les trois points. Interrogé par Canal +, l'attaquant français est rapidement revenu sur cette belle performance.

«C'est un très bon match. On a été costauds physiquement. On savait qu'athlétiquement, ils avaient joué contre Barcelone, ils avaient fait un gros match. Ils allaient avoir un petit pépin physique, on va dire. On a essayé de jouer le match à fond. Aujourd'hui, on essaye de construire ce qu'on fait habituellement. C'est bien pour tout le monde», a déclaré le capitaine asémiste.