OL : Pierre Sage promet un avenir radieux à Malick Fofana

Ce dimanche, l’OL a encore gagné un match dans les arrêts de jeu. Cette fois, c’est le TFC qui a fait les frais de l’entrée salvatrice de Malick Fofana. Brillant dans un rôle de supersub, le jeune Belge avait eu plus de mal en milieu de semaine face à l’Olympiakos dans la peau d’un titulaire. Ce dimanche, l’attaquant de 19 ans était l’élément providentiel des siens et Pierre Sage s’est emballé au sujet de sa pépite en conférence de presse :

«Pour moi, c’est un joueur qui a le très haut niveau dans son logiciel et qui, aujourd’hui, est en phase de se préparer à ça. Je pense effectivement que le step suivant sera d’être capable de débuter les matchs et de maintenir son niveau de performance. Donc, à partir du moment où il aura enchaîné plusieurs bons matchs et que l’on fera les mêmes constats que lorsqu’il sort du banc, on pourra se dire que ça, c’est acquis, et ensuite qu’il enchaîne les matchs. Je pense qu’il aura un très bel avenir.»