Barça : l'agent d'un talent de la Masia tape du poing sur la table

Le FC Barcelone prépare l'avenir. Et pour recruter des éléments tels que Lautaro Martinez voire Neymar, les pensionnaires du Camp Nou vont devoir mettre la main à la poche. Ainsi, la presse espagnole assure ce mardi que les Culés comptent sur les ventes de joueurs jugés indésirables pour récupérer une somme de 70 millions d'euros. Mais le club présidé par Josep Maria Bartomeu doit également gérer un mercato parallèle, celui des jeunes de La Masia. Un point stratégique pour le Barça qui a fait de son centre de formation l'une de ses marques de fabrique. Ainsi, l'écurie blaugrana devra régler les cas de plusieurs talents qui attendent d'avoir leur chance avec l'équipe fanion. Et justement, il y a quelques jours, la Cadena SER avait dévoilé des informations sur les plans du FCB avec les pépites made in Masia. Certaines devraient donc être conservées afin de venir renforcer l'effectif de Quique Setién et donc éviter aussi de dépenser des sommes d'argent importantes alors que le club a ce qu'il faut en réserve. Ainsi, Carles Aleña, Marc Cucurella (le Barça devrait activer la clause de rachat pour le joueur de Getafe), Iñaki Peña, Monchu ou encore Alex Collado pourraient être intégrés au groupe professionnel plus régulièrement. Le prometteur Ansu Fati, lui, devrait continuer son apprentissage en jonglant entre l'équipe première et la réserve.

Ensuite, une autre partie des joueurs de La Masia pourrait quitter le club et pourquoi pas rapporter quelques liquidités, à l'image de Riqui Puiq qui ne serait pas certain de rester en Catalogne. C'est aussi le cas de Xavier Mbuyamba. Né le 31 décembre 2001, le joueur âgé de 18 ans est arrivé l'été dernier au FC Barcelone. Avant cela, il avait fait toutes ses gammes à Maastricht. La ville où il est né en tant que personne puis en tant que footballeur. Et il a donc tapé dans l'oeil des Blaugranas et notamment de Patrick Kluivert, le directeur du football du Barça avec lequel on l'a vu poser au moment de la signature d'un contrat de quatre ans (juin 2023). Comparé par certains à Virgil Van Dijk (Liverpool), le défenseur d'1m95 a ainsi été intégré à l'équipe U19 du FCB. Une formation avec laquelle il a notamment évolué en Youth League. Mais le footballeur âgé de 18 ans pourrait ne pas poursuivre l'aventure en Catalogne. Interrogé par Voetbal International, son agent Carlos Barrios a lâché ses vérités. Ses propos sont relayés par le Daily Mail.

«Quand vous voyez que même Ansu Fati pourrait être prêté…»

«Pratiquement tous les clubs importants se sont renseignés sur Xavier. Le Real Madrid est là. C'est un club sérieux au niveau de la formation. Mais ce serait un changement délicat (de passer du Barça au Real Madrid). La Juventus et l'Inter sont aussi intéressés, tout comme les meilleurs clubs d'Allemagne et d'Angleterre. Chelsea a les meilleurs atouts. Bien sûr, nous en avons longuement discuté l'année dernière. Chelsea a fait une présentation fantastique. Il y règne une atmosphère de football unique. Vous vous asseyez immédiatement avec les joueurs de la première équipe pendant le déjeuner et le club a défini un plan très ambitieux pour Xavier. Ils pensent vraiment que dans un à deux ans, il peut faire partie de l'équipe première. Frank Lampard a bien sûr déjà prouvé qu'il n'a pas peur de jouer avec de jeunes joueurs. Être dans la formation de départ à Chelsea à l'âge de 20 ans serait bien sûr formidable.»

On l'a bien compris, l'agent du joueur a déjà des idées sur la suite à donner à la carrière de son poulain. D'autant qu'il pense que cela serait la meilleure solution afin que Xavier Mbuyamba puisse avoir du temps de jeu au plus haut niveau rapidement et poursuivre sa progression en n'étant pas coincé au sein des équipes jeunes catalanes. Ce qui semble difficile au Barça à l'écouter. «L'ambiguïté est énorme. Une nouvelle élection présidentielle arrive et il se pourrait que de nombreuses nouvelles personnes rejoignent le conseil d'administration. Sur le plan politique, c'est très agité et sur le plan sportif, il y a beaucoup de divisions. Quand vous voyez que même Ansu Fati pourrait être prêté… Comment pouvez-vous percer en tant que talent ?» Il aurait peut-être fallu réfléchir à ces questions avant d'y signer l'an dernier...