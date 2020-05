Les plans du FC Barcelone pour ses talents de La Masia

Le FC Barcelone ne doit pas s'attendre à un mercato particulièrement agité, puisque les finances de la formation de la ville catalane ne sont pas vraiment au beau fixe. Et dans cette situation, le club peut s'appuyer sur son centre de formation de deux façons : intégrer des jeunes à l'équipe première pour combler les places vacantes, ou bien les vendre pour espérer remplir un peu les caisses et pouvoir recruter d'autres joueurs un peu plus expérimentés.

Les dernières informations en provenance de Catalogne laissent penser que les Barcelonais navigueront un peu entre ces deux politiques vis-à-vis de leurs jeunes. Carles Aleñá sera ainsi vraisemblablement conservé, lui qui a déjà réussi à faire ses preuves lors de ses quelques matchs disputés lors de son prêt avec le Betis en deuxième partie de saison. Marc Cucurella, acheté par Getafe, mais sur qui les Catalans ont une option de rachat de 15 millions d'euros, a lui de grandes chances d'être rapatrié pour renforcer le côté gauche barcelonais. Un renfort de qualité à moindre prix (9 millions d'euros si on enlève les 6 millions déboursés par Getafe) puisque le latéral/milieu gauche de 21 ans a brillé sous la tunique bleue cette saison.

Riqui Puig ne fait pas l'unanimité

Et pour les autres alors ? La Cadena SER dévoile de nouvelles informations. Le gardien Iñaki Peña (21 ans) est candidat à cette place de deuxième gardien derrière Marc-André ter Stegen, puisque Neto a de grandes chances d'être vendu pour rapporter un peu d'argent. D'autant plus que le Brésilien arrivé de Valence l'été dernier n'a pas vraiment convaincu lors de ses apparitions cette saison. En défense, Ronald Araujo a de grandes chances de quitter le navire en cas d'offre satisfaisante. Des informations qui viennent contredire ce qu'on pensait savoir jusqu'ici, puisque la tendance était plutôt à une vente de Todibo et une place de quatrième défenseur dans la hiérarchie pour l'Uruguayen de 21 ans.

Le milieu de terrain Monchu (20 ans) a lui de vraies options d'être dans l'effectif de l'équipe première l'an prochain, tout comme l'ailier Alex Collado (21 ans), qu'on a déjà pu voir à l'oeuvre cette saison et qui plaît beaucoup à Quique Setién. On pourrait même le voir plus régulièrement qu'Ansu Fati, puisque si le petit prodige de 17 ans devrait rester dans la dynamique de l'équipe première, il sera utilisé en équipe B s'il peine à grappiller des minutes en A. Enfin, et c'est peut-être l'information la plus surprenante que lance la radio espagnole ce lundi, Riqui Puig n'est clairement pas assuré d'avoir sa place à Barcelone. Il y a des doutes autour du milieu de 20 ans, qui aura trois mois pour prouver qu'il peut prétendre à une place dans l'équipe. Sinon, il sera prêté.